США готові сприяти сприяти виконанню Мінських угод – Держдеп

Помічниця Держсекретаря США Карен Донфрід заявила, що відвідувала Україну, Москву та Брюссель минулого тижня, щоб сприяти виконанню Мінських домовленостей, повідомляє Голос Америки.

"Головною метою мого візиту до Києва, Москви та Брюсселя було повідомити, що Сполучені Штати відкриті до того, аби сприяти виконанню Мінських угод на підтримку Нормандського процесу.

Мова не йде про приєднання США до Нормандського процесу. Йдеться про те, що США підтримують дипломатію, яка вже триває. І ми будемо продовжувати співпрацювати в цьому питанні не лише з українцями та росіянами, а й із французами, німцями та ОБСЄ" , - розповіла Карен Донфрід, помічниця Держсекретаря США, Бюро європейських та євразійських справ.

Під час телефонної розмови із журналістами 21 грудня дипломатка назвала свою поїздку "продуктивною".

"Ця поїздка була продуктивною, важлива можливість підтвердити наші зобов’язання перед Україною, заохотити Росію до деескалації та продовжити дипломатичний шлях, врешті, тісно співпрацювати з нашими союзниками по НАТО та партнерами з ЄС" , - додала Донфрід.

За її словами, США та європейські союзники погоджуються, що Мінські угоди - це шлях до вирішення конфлікту між Україною та Росією.

Вона припустила, що двосторонні контакти між США та Росією можуть відбутися вже у січні: "Щодо двосторонньої співпраці, ми вирішимо дату спільно з Росією. Ми гадаємо, це станеться у січні" .

На питання журналістів, як швидко США відреагують в разі подальшого вторгнення Росії в Україну, Донфрід відповіла: "негайно".