У керівника митниці знайшли $234 тис. готівки

Керівництво однієї з регіональних митниць вимагало щомісячні хабарі у керівника підприємства, який здійснює експорт українського бджолиного меду до країн Європи, повідомляє Обозреватель.

Такса становила 200 доларів за розмитнення одного автомобіля з продуктом. Крім того, у керівника митниці знайшли 234 тис. доларів готівки.

За гроші митники обіцяли не створювати штучних перешкод під час оформлення та не ініціювати лабораторні дослідження продукції. Про це розповіли у Державному бюро розслідувань (ДБР).

"Слідством задокументовано, як підприємець через посередника перерахував митникам гонорар у розмірі 5,6 тис. доларів. Посередника затримали під час отримання чергового – розмірі 2,4 тис. доларів" , – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується: наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та одержанні хабара – за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. Серед іншого йому загрожує позбавлення волі на строк 5-10 років.

У керівника митниці знайшли сотні тисяч доларів готівки

Під час обшуків на одній із квартир, що належить керівнику регіональної митниці, слідчі виявили 234 тис. доларів. А крім того:

золоті колекційні монети;

ювелірні вироби з інкрустованим дорогоцінним камінням та діамантами;

колекцію дорогоцінного годинника;

мисливську зброю.

У керівника митниці знайшли золоті колекційні монети, колекцію дорогоцінного годинника та ін. Джерело: ГБР