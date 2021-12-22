У керівника митниці знайшли $234 тис. готівки
Керівництво однієї з регіональних митниць вимагало щомісячні хабарі у керівника підприємства, який здійснює експорт українського бджолиного меду до країн Європи, повідомляє Обозреватель.
Такса становила 200 доларів за розмитнення одного автомобіля з продуктом. Крім того, у керівника митниці знайшли 234 тис. доларів готівки.
За гроші митники обіцяли не створювати штучних перешкод під час оформлення та не ініціювати лабораторні дослідження продукції. Про це розповіли у Державному бюро розслідувань (ДБР).
"Слідством задокументовано, як підприємець через посередника перерахував митникам гонорар у розмірі 5,6 тис. доларів. Посередника затримали під час отримання чергового – розмірі 2,4 тис. доларів", – йдеться у повідомленні.
При цьому наголошується: наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та одержанні хабара – за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. Серед іншого йому загрожує позбавлення волі на строк 5-10 років.
У керівника митниці знайшли сотні тисяч доларів готівки
Під час обшуків на одній із квартир, що належить керівнику регіональної митниці, слідчі виявили 234 тис. доларів. А крім того:
- золоті колекційні монети;
- ювелірні вироби з інкрустованим дорогоцінним камінням та діамантами;
- колекцію дорогоцінного годинника;
- мисливську зброю.
"Планується вручення повідомлень про підозру керівництву та посадових осіб митниці за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. Санкції зазначених статей передбачають позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна", – розповіли у ДБР.