РФ все ще частина загальноєвропейського дому – голова МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає ситуацію на кордоні України та Росії "критичною", але при цьому наполягає, що "Росія - частина загальноєвропейського дому" і необхідно знайти дипломатичний шлях запобігти ескалації. Про це, посилаючись на німецькі ЗМІ, повідомляє Ліга.net.

"Хоча ситуація на українсько-російському кордоні зараз критична, Росія – це частина європейського дому. Європа складається не лише з ЄС, а й з Ради Європи, до якої входять 47 країн, включаючи Росію", – сказала Бербок.

Тому, каже вона, необхідно зробити все можливе, щоб запобігти новому збройному конфлікту.

"Не звинувачувати, не нападати на інший бік на підвищених тонах, а описувати світ таким, який він є, і діяти, виходячи з цього", – такий підхід Бербок вважає "основою сильної зовнішньої політики".

Міністр вважає, що нинішню кризу "можна вирішити лише дипломатичним шляхом" . Вона розповіла, що говорила про це з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, і ця розмова виявила "протилежні позиції з багатьох питань" .

Міністр також відповіла на питання щодо ставлення до запуску Північного потоку-2. Вона нагадала, що до цього проекту у неї та у канцлера Олафа Шольца різні підходи, але обидва вони вважають, що процес сертифікації газопроводу має спиратися на європейське енергетичне законодавство.

Саме тому, що виникли сумніви щодо відповідності проекту цьому законодавству, сертифікацію СП-2 нещодавно було призупинено, нагадала Бербок.