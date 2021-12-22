З 16 січня всі друковані ЗМІ в Україні мають видаватися державною мовою

З 16 січня 2022 року відповідно до чинного законодавства загальноукраїнські та регіональні друковані ЗМІ в Україні повинні видаватися державною мовою. Про це нагадує пресслужба Державного комітету телебачення та радіомовлення України.

Для друкованих засобів масової інформації, в яких у свідоцтві про реєстрацію записано місцеву сферу розповсюдження, вимога про мову видання починає діяти із 16 липня 2024 року.

Друковані ЗМІ можуть видаватися іншими мовами за умови, що одночасно з відповідним накладом видання іноземною мовою (у тому числі й російською) видається тираж цього видання державною. Наклад українською мовою має бути виготовлений, і обов'язкові примірники мають бути надіслані відповідно до законодавства, навіть якщо, окрім обов'язкових примірників, більше жоден екземпляр українською не вдасться розповсюдити.

Розповсюдження за передплатою друкованих видань російською допускається за умови забезпечення з боку їхніх засновників (співзасновників) можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою. У місці розповсюдження друкованого видання російською мовою розповсюджується такий засіб масової інформації державною, незалежно від того, чи відбувається розповсюдження на оплатній основі, чи на безоплатній, включно з безоплатним роздаванням.

Також не можна вносити в друковані видання інформацію іншою мовою, зокрема оголошення, рекламну інформацію тощо. Під них підпадають англійська мова, офіційні мови Європейського Союзу, кримськотатарська, мови інших корінних народів України. Російська мова у цей перелік не потрапила.

За порушення вимог щодо мови друкованого видання штраф сягає від чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від п’ятисот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Притягати порушників до адміністративної відповідальності Уповноважений із захисту державної мови зможе із 16 липня 2022 року.