Міністр Мадагаскару 12 годин плив до берега після аварії вертольота

На Мадагаскарі розбився вертоліт, на борту якого знаходився міністр поліції країни Серж Гелле, повідомляє Новое время.

Внаслідок події член уряду вижив, проте йому довелося близько 12 години плисти до берега.

Вертоліт впав у воду, коли міністр у супроводі кількох співробітників служби безпеки прямував до місця аварії корабля, жертвами якої стали близько 40 осіб.

У поліції уточнили, що Гелле вдалося врятуватися завдяки кріслу, за яке він учепився.

"Мій час помирати ще не настав" , — заявив він дорогою до лікарні.

♦️Le GDI Serge GELLE, un des passagers de l'hélicoptère accidenté hier a été retrouvé sain et sauf ce matin du côté de Mahambo. ☑️ Les sapeurs sauveteurs de la #4°UPC ont également retrouvé le carcasse de l'hélicoptère au fond de la mer. pic.twitter.com/sP2abwTMwB — Ministère de la Défense Nationale Madagascar (@MDN_Madagascar) December 21, 2021

Пошуки інших можливих виживших після аварії вертольота продовжуються.