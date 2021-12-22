Міністр Мадагаскару 12 годин плив до берега після аварії вертольота
На Мадагаскарі розбився вертоліт, на борту якого знаходився міністр поліції країни Серж Гелле, повідомляє Новое время.
Внаслідок події член уряду вижив, проте йому довелося близько 12 години плисти до берега.
Вертоліт впав у воду, коли міністр у супроводі кількох співробітників служби безпеки прямував до місця аварії корабля, жертвами якої стали близько 40 осіб.
У поліції уточнили, що Гелле вдалося врятуватися завдяки кріслу, за яке він учепився.
"Мій час помирати ще не настав", — заявив він дорогою до лікарні.
Пошуки інших можливих виживших після аварії вертольота продовжуються.