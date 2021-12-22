Довгі святкові вихідні: як працюватимуть пошти та банки

Банки та поштові служби в Україні самостійно обиратимуть графік на різдвяні та новорічні свята, повідомляє Обозреватель.

У розкладі роботи більшості поштових установ немає довгих вихідних на початку січня. Тобто українцям вдасться забрати посилки, хоч і за зміненим графіком. Банки ж традиційно відпочиватимуть у офіційні святкові дні.

Загалом на зимові свята цього року українці відпочиватимуть у період із 25 по 27 грудня, з 1 по 3 січня, а також з 7 по 9 січня включно, що передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю України. Графіки роботи банків та пошти враховують саме ці дати.

Графік роботи "Нової пошти" на Різдво та Новий рік

25-27 грудня компанія працюватиме за звичайним графіком. Розклад роботи відрізняється у різних відділень, точні графіки можна дізнатися на сайті "Нової пошти".

31 грудня відділення пошти працюватимуть за графіком суботи. Найчастіше це з 9 до 18 години.

1 січня відділення пошти та кур'єрська служба не працюватимуть. Посилки в поштомати теж не доставлятимуться. Але забрати відправлення, яке вже лежить у комірці, все одно можна.

3 січня відділення працюватимуть за графіком неділі. У більшості філій це передбачає роботу з 10 до 18 години.

7 січня на "Новій пошті" вихідний. Ситуація з поштоматами – така сама, як 1 січня.

Як працює "Укрпошта" на свята

25 грудня працюватимуть 132 чергові відділення. Їх список вже опублікувала пресслужба﻿ "Укрпошти".

1 січня "Укрпошта" має вихідний. Проте очікується, що деякі відділення чергуватимуть, офіційного списку поки що немає.

7 січня заплановано такий самий режим роботи, як і 1-го. У решту днів "Укрпошта" працює за звичайним графіком.

Графік для банків на новорічні свята

Фінансові установи в Україні можуть самостійно обирати розклад. Але є обмеження, пов'язані з роботою системи електронних платежів (СЕП). Її графік уже визначив НБУ (Національний банк України). Відповідно до його рішення:

1 та 2 січня – вихідні, СЕП працювати фактично не буде. Тобто навіть якщо якийсь банк вирішити попрацювати у ці дні, платежі "пройдуть" лише з 4 січня.

27 грудня, 3 грудня та 7 січня офіційні вихідні. Тому, незважаючи на можливість здійснювати платежі, більшість банків працювати все одно не буде.

Графік роботи СЕП на новорічні свята 2022. Джерело: НБУ

У цьому банки зобов'язані забезпечити банкомати готівкою попри всі святкові дні. До речі, офіційний курс долара в Україні не змінюватиметься з 31 грудня до 4 січня.