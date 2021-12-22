Довгі святкові вихідні: як працюватимуть пошти та банки

Довгі святкові вихідні: як працюватимуть пошти та банки

Банки та поштові служби в Україні самостійно обиратимуть графік на різдвяні та новорічні свята, повідомляє Обозреватель.

У розкладі роботи більшості поштових установ немає довгих вихідних на початку січня. Тобто українцям вдасться забрати посилки, хоч і за зміненим графіком. Банки ж традиційно відпочиватимуть у офіційні святкові дні.

Загалом на зимові свята цього року українці відпочиватимуть у період із 25 по 27 грудня, з 1 по 3 січня, а також з 7 по 9 січня включно, що передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю України. Графіки роботи банків та пошти враховують саме ці дати.

Графік роботи "Нової пошти" на Різдво та Новий рік

25-27 грудня компанія працюватиме за звичайним графіком. Розклад роботи відрізняється у різних відділень, точні графіки можна дізнатися на сайті "Нової пошти".

31 грудня відділення пошти працюватимуть за графіком суботи. Найчастіше це з 9 до 18 години.

1 січня відділення пошти та кур'єрська служба не працюватимуть. Посилки в поштомати теж не доставлятимуться. Але забрати відправлення, яке вже лежить у комірці, все одно можна.

3 січня відділення працюватимуть за графіком неділі. У більшості філій це передбачає роботу з 10 до 18 години.

7 січня на "Новій пошті" вихідний. Ситуація з поштоматами – така сама, як 1 січня.

Як працює "Укрпошта" на свята

25 грудня працюватимуть 132 чергові відділення. Їх список вже опублікувала пресслужба﻿ "Укрпошти".

1 січня "Укрпошта" має вихідний. Проте очікується, що деякі відділення чергуватимуть, офіційного списку поки що немає.

7 січня заплановано такий самий режим роботи, як і 1-го. У решту днів "Укрпошта" працює за звичайним графіком.

Графік для банків на новорічні свята

Фінансові установи в Україні можуть самостійно обирати розклад. Але є обмеження, пов'язані з роботою системи електронних платежів (СЕП). Її графік уже визначив НБУ (Національний банк України). Відповідно до його рішення:

1 та 2 січня – вихідні, СЕП працювати фактично не буде. Тобто навіть якщо якийсь банк вирішити попрацювати у ці дні, платежі "пройдуть" лише з 4 січня.

27 грудня, 3 грудня та 7 січня офіційні вихідні. Тому, незважаючи на можливість здійснювати платежі, більшість банків працювати все одно не буде.

Графік роботи СЕП на новорічні свята 2022
Графік роботи СЕП на новорічні свята 2022. Джерело: НБУ

У цьому банки зобов'язані забезпечити банкомати готівкою попри всі святкові дні. До речі, офіційний курс долара в Україні не змінюватиметься з 31 грудня до 4 січня.

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