Полтавська міськрада не змогла відправиити мера Мамая у відставку

Депутати Полтавської міської ради голосували за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Мамая, але їм не вистачило голосів, повідомляє Українська правда.

За відповідне рішення висловилися 23 із 24 учасників голосування. Один бюлетень був визнаний недійсним.

Проте, згідно із законодавством, за дострокове припинення повноважень міського голови мають проголосувати не менш як дві третини депутатів від загального складу ради. Для Полтави ця кількість становить 29 людей. Отже, рішення про відставку не ухвалено.

Нагадаємо, на початку грудня міський голова Полтави Олександр Мамай в ефірі телеканалу "НАШ" заявив, що на території України воюють США та Росія і що "брат змушений іти на брата" .

Такі наративи російської пропаганди викликали обурення у суспільстві. Біля Полтавської міськради відбувся пікет активістів, які вимагали від мера вибачень за його слова. А депутати "Європейської солідарності" у Полтавській міській раді оприлюднили заяву із вимогою відставки Мамая.

Мамай тричі обирався на посаду міського голови Полтави – у 2010, 2015 та 2020 роках. У 2018 році Полтавська міська рада висловила йому недовіру та позбавила повноважень, але у 2020 році Мамай був знову обраний мером Полтави.