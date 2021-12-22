У МВС не перевіряли наявність у Гогілашвілі паспорта РФ

Міністерство внутрішніх справ України не проводило перевірку Олександра Гогілашвілі, перш ніж призначити його заступником міністра МВС у 2019 році. Про це повідомляє Телеграм-канал "Українські Новини".

У тому числі в МВС не перевіряли, чи є в нього російський паспорт, а також судимості та інші факти про нього, що недавно спливли.

В офіційному роз'ясненні МВС виданню такий підхід до кадрів пояснюється тим, що посада у Гогілашвілі є "політичною", а отже, на нього не поширюється трудове законодавство та законодавство про держслужбу.

"Перевірку міг призначити міністр Кабінету міністрів, але, мабуть, вирішив не сваритися з новим міністром МВС", - пише канал.