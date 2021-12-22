Справа МН17: прокуратура вимагає довічне ув'язнення для обвинувачених

Прокуратура Нідерландів вимагає для обвинувачених у катастрофі рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році довічного ув'язнення. Про це заявив прокурор Тейс Бергер, зачитуючи обвинувальний акт, повідомляє Корреспондент.

"Обвинувачені могли і повинні були врахувати, що Бук може збити громадянську ціль... Однак немає жодних вказівок на те, що вони враховували це, замислювалися про це або вжили будь-яких заходів, щоб запобігти жертвам серед цивільних осіб", - сказав Бергер.

Сепаратисти "ДНР" влаштували терор на Донбасі у 2014 році й не мали жодного права застосовувати зенітно-ракетний комплекс Бук для поразки повітряних цілей, повідомила у своєму Twitter журналістка De Telegraaf Саскії Беллеман.

"Донецька народна республіка" масово порушувала закони війни. "ДНР" влаштувала терор, від якого ніхто не був застрахований. Бойовики винні у тортурах, стратах мирних жителів та інших злочинах", - заявив Бергер.

За його словами, главарі "ДНР" відповідають за наслідки катастрофи MH17.

"Їм ніхто не дозволяв брати участь у збройному конфлікті на сході України, і вони не мали права застосовувати силу. Їм взагалі не дозволялося застосовувати насильство... Насильство, яке вони використали, було руйнівним", - сказав прокурор.

Обвинувачені не можуть прикриватися наказами зверху, оскільки саме вони направили запит до Росії на постачання Бука, щоб збивати українські військові літаки на висотах, підкреслив представник сторони звинувачення.

Він додав, що для обвинувачених потрібним покаранням є лише тривале тюремне ув'язнення.

Злочини, які розглядаються, — одні з найсерйозніших за нідерландським кримінальним правом і передбачають максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.