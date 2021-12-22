У платній камері, презентованій Малюською, було скоєно напад

У Лук'янівському СІЗО Києва 20 грудня було скоєно ножовий напад в одній із платних камер, які раніше презентував міністр юстиції Денис Малюська. Про це повідомляє Телеграм-канал Pavlovsky News.

Потерпілого звуть Максим Кириченко, і він, за словами його адвоката Дар'ї Шевченко, яка й розповіла про те, що трапилося, відбуває термін не за тяжкий злочин, як можна було б подумати. У в'язницю він потрапив через бюрократичні непорозуміння з колегою з бізнесу.

Адвокат потерпілого також розповіла, що камера обійшлася її підзахисному в 12 тисяч гривень на місяць, але вона була неоднозначною, і новий співкамерник одразу почав висловлювати Кириченка надумані претензії, а після цього завдав кілька ударів ножем по руці.

Максим Кириченко (на фото він до поранення)

Як нападник проніс ніж у камеру, тим більше платну – невідомо. Адвокати одразу звернулися до Держбюро розслідувань та поліції. Там ухвалили заяви, але жодної реакції за три дні не було.

Кириченко стверджує, що за цей час його змусили підписати заяву про самостійно завдані собі ж пошкодження. І це при тому, що, як розповіла адвокат потерпілого, він втратив багато крові та отримав досить тяжкі наслідки після нападу. При цьому його навіть не поклали до лікарні.

21 грудня адвокати хотіли зі скаргою звернутися до Департаменту виконання покарань, але там сказали, що у них корпоратив, і заяви вже не приймаються. У підсумку – скаргу ухвалили лише після загроз захисту Кириченка звернутися до ЗМІ.