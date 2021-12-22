Нафтогаз направив скаргу на Газпром до Єврокомісії

НАК "Нафтогаз України" 21 грудня звернулася до Європейської комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінуючим становищем на європейському ринку газу. Компанія подала клопотання до Генерального директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття негайних заходів для нормалізації ситуації, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, "Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку попри зростаючий попит та обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу в Європу і конкурувати з "Газпромом".

"Саме це є ключовою причиною кризи та рекордного зростання цін у Європі. Дії "Газпрому" є антиконкурентними та спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів. "Нафтогаз" як один з найбільших покупців газу в Європі також несе збитки через ці зловживання. Відтак, ми просимо Європейську комісію належно відреагувати на порушення" , - сказав він.

У своїй скарзі "Нафтогаз" звертає увагу Європейської комісії на низку конкретних зловживань.