Ткаченко розповів про ефективність "єПідтримки"

Державна програма "єПідтримка" з виплати 1 тисячі гривень громадянам України, які пройшли повну вакцинацію проти коронавірусної хвороби COVID-19, є ефективною практикою стимулювання і заохочення вакцинуватися.﻿ Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, повідомляє Укрінформ.

""єПідтримка" - це ефективна практика стимулювання і заохочення вакцинуватися. Україна приймає найкращі практики, які існують в Європі. Ще на початку року ми презентували ідею запровадження культурних сертифікатів. Такі сертифікати існують в багатьох європейських країнах. Вони націлені в першу чергу на молоду аудиторію, для того, щоб заохочувати їх споживати культурні послуги. Але я дуже радий, що у нас ця ідея стала набагато ширшою, поєднана з можливістю і необхідністю вакцинуватися", - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що програмою "єПідтримки" можна допомогти креативним сферам, а з іншого боку, цим можна заохотити людей користуватися культурними послугами.