Україна нарощує експорт продовольства до Китаю: топ-3 продукти

Експорт українських товарів до Китаю за 10 місяців 2021 р. зріс на 20% та склав 12% від усього українського експорту, повідомляє AgroPortal.

Про це розповіла голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька під час засідання Ради з питань зовнішньоекономічної діяльності при ТПП України.

За її словами, найбільше зростання відбулося по м'ясу та їстівним субпродуктам — 164%, по зерну зростання склало 46%, по овочах — 25%.

«Експорт до Китаю настільки ж цікавий для українських виробників та експортерів, наскільки й важкий у відкритті нових позицій. На сьогоднішній день збільшення поставок на експортному напрямі КНР є одним із пріоритетів для держави», — зазначила Магалецька.

Вона додала, що сьогодні Китай є лідером за кількістю товарних позицій, щодо яких ведеться робота по відкриттю ринків для українських виробників. В цьому переліку — борошно, риба та рибопродукти, яйця та яєчні продукти, пшениця, ріпак, сорго, шрот соєвий, яблука, лохина, м'ясо птиці, горох, квасоля, черешня, корми для домашніх тварин, солод, комбікорми для сільськогосподарських тварин, птиці та ставкових риб, яловичі колагені оболонки, заморожені напівфабрикати, які містять продукти тваринного походження, рослинного походження та/або перероблені продукти тваринного походження, крупи, заморожена малина.

За словами Магалецької, найближчим часом очікується початок наступного етапу щодо відкриття експорту свіжої лохини до КНР, який передбачає проведення огляду умов виробництва цієї ягоди у дистанційному онлайн форматі, а також погодження документів щодо відкриття ринків м«яса птиці, гороху та лохини.