Ідеальна пара: з якими фруктами найкраще поєднувати курку

Курятина – універсальне м'ясо, яке створює гармонійну композицію практично з будь-яким інгредієнтом. Це дозволяє бути дуже гнучким при готуванні страв, повідомляє 24 Канал.

Приготування курки у поєднанні з фруктами – доволі поширена практика. Вони додають м'ясу витонченості, ніжності та пікантності.

Є поєднання, які здобули найбільшу популярність. Погляньмо, в чому їхні особливості.

Курка з манго

Неочевидне поєднання, яке завжди гарно спрацьовує. Стиглі манго надають курятині виразного пікантного смаку.

Доволі часто при куштуванні страви не одразу розумієш, що це манго, адже здається, що це жовтий перець. Поєднувати курку з манго придумали в Малайзії, де наявність великої кількості фруктів змушує господинь постійно інтегрувати їх у звичні страви.

Курка з ананасом

Поєднання, яке чудово знайоме усім. Мікс солодкого та солоного смаків створює незабутнє враження для смакових рецепторів, яке хочеться відчувати знову і знову.

Зазвичай курку та ананас поєднують у салатах. Це дозволяє за допомогою соусу зробити смак страви ще більш підкресленим та довершеним.

Курка з апельсином

Якщо ви зібралися запікати курку – кращого "друга" для страви, аніж апельсин, вам не знайти. Кислота цитрусових робить м'ясо настільки ніжним та соковитим, що вам буде здаватися, що їсте десерт.

Також саме апельсин найкраще підходить для кисло-солодкого соусу, який розкриє смак курятини на повну. На перший погляд, поєднання виглядає незвичним, але повірте – ви просто мусите спробувати його приготувати.