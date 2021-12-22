Львівська облрада просить Зеленського перейменувати Росію на Московію
Депутати Львівської облради таки звернулися до президента Володимира Зеленського для перейменування Росії на Московію, а росіян на "московитів", повідомляє Страна UA.
Відповідне звернення опубліковане на сайті міськради.
"Ми, депутати Львівської обласної ради, звертаємось до Президента України та Верховної Ради України з вимогою відновити історичну справедливість і надалі використовувати назву "Московія" замість "Росія" та "Російська Федерація" на державному, офіційному, громадському рівнях, а також у ЗМІ на території України, а щодо громадян РФ відповідно вживати "московити", - зазначено у зверненні.