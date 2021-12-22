Гетманцев розвіяв популярні міфи про РРО

З 1 січня 2021 року в Україні запроваджують обов'язкові реєстратори розрахункових операцій (РРО) для платників єдиного податку – фізосіб-підприємців (ФОП), які працюють у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, повідомляє UBR.

Ці правила обов'язково почнуть діяти – їх не скасовуватимуть чи переноситимуть. Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Народний депутат розвіяв найпопулярніші міфи про програмні (ПРРО) чи звичайні РРО, які, за його словами, поширюються шахраями.

Облік первинних документів чи будь-який інший облік для ФОП 2-3 груп вести не потрібно. Держподаткова (ДПС) не може вимагати первинні документи у платників єдиного податку за винятком трьох ризикових груп. Попереднє програмування товарів необхідно здійснювати лише у разі реалізації підакцизних товарів.

"Для сільських магазинів, які не продають підакцизні товари, використання РРО не є обов'язковим" , - уточнив Гетманцев.

Безготівкові розрахунки за послуги не передбачають використання ПРРО/РРО.

"Ті правила, які працюють у Європі, – набагато жорсткіші за ті правила, які вводимо ми. Ці норми точно запрацюють. Будь-які схеми щодо ухилення від встановлення РРО, встановлення лімітів та інше – це абсурд" , – сказав глава комітету.

Водночас, він нагадав, що в країні діє мораторій на фізичні перевірки податківцями малого та середнього бізнесу. Така заборона буде до кінця карантину, а отже ДПС поки що не зможе перевірити встановлення РРО.