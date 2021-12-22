Гетманцев розвіяв популярні міфи про РРО
З 1 січня 2021 року в Україні запроваджують обов'язкові реєстратори розрахункових операцій (РРО) для платників єдиного податку – фізосіб-підприємців (ФОП), які працюють у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, повідомляє UBR.
Ці правила обов'язково почнуть діяти – їх не скасовуватимуть чи переноситимуть. Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Народний депутат розвіяв найпопулярніші міфи про програмні (ПРРО) чи звичайні РРО, які, за його словами, поширюються шахраями.
- Облік первинних документів чи будь-який інший облік для ФОП 2-3 груп вести не потрібно. Держподаткова (ДПС) не може вимагати первинні документи у платників єдиного податку за винятком трьох ризикових груп.
- Попереднє програмування товарів необхідно здійснювати лише у разі реалізації підакцизних товарів.
"Для сільських магазинів, які не продають підакцизні товари, використання РРО не є обов'язковим" , - уточнив Гетманцев.
- Безготівкові розрахунки за послуги не передбачають використання ПРРО/РРО.
"Ті правила, які працюють у Європі, – набагато жорсткіші за ті правила, які вводимо ми. Ці норми точно запрацюють. Будь-які схеми щодо ухилення від встановлення РРО, встановлення лімітів та інше – це абсурд" , – сказав глава комітету.
Водночас, він нагадав, що в країні діє мораторій на фізичні перевірки податківцями малого та середнього бізнесу. Така заборона буде до кінця карантину, а отже ДПС поки що не зможе перевірити встановлення РРО.