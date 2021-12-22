Помічницю Зеленського офіційно взяли до штату ОП

Особисту помічницю Володимира Зеленського Марію Левченко таки офіційно взяли до штату Офісу президента.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Українські новини".

У відповіді на запит "Українських новин" сказано, що Левченко Марію Валентинівну зарахована до штату Офісу Президента України, обіймає посаду заступника Керівника Кабінету Президента України - керівника Служби забезпечення заходів Президента України (патронатна служба) та виконує свої службові обов'язки відповідно до посадових інструкцій.

До цього особиста помічниця Зеленського працювала на громадських засадах, тож грошової винагороди не отримувала, кошти з державного бюджету на її заробітну плату не витрачалися.