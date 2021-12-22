Порошенко зустрівся з віце-маршалом сейму Польщі
У рамках візиту до Варшави лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч із Віце-Маршалом Сенату Міхалом Камінським та членами Комітету із закордонних справ Сенату Республіки Польща. Про це повідомляє прес-служба партії.
Порошенко високо оцінив незмінну політику Польщі щодо всебічної підтримки України як у відсічі російської агресії, що триває, і відновленні територіальної цілісності нашої держави, так і у впровадженні реформ, спрямованих на інтеграцію в Європейський Союз і НАТО.
Співрозмовники наголосили на важливості збереження консолідованої та єдиної позиції трансатлантичного світу щодо стримування та протидії деструктивним діям Російської Федерації, що загрожують і Україні, і Польщі, і всій демократичній Європі.
"Вважаємо неприпустимими будь-які поступки з боку Заходу на відвертий і цинічний шантаж Москви, що підриває світопорядок, міжнародне право та основні засади міжнародних відносин та мирного співіснування народів", – наголосив Порошенко.
Він також наголосив на необхідності забезпечення повноправної участі всіх прямо зацікавлених сторін, включаючи Україну, Польщу, країни Балтії та всього східного флангу НАТО у переговорах щодо стратегічної стабільності в Європі.
"Путін прагне підписати новий пакт Ріббентропа-Молотова 2.0 та нову Ялту 2.0, але відповідь має отримати потужну та рішуче налаштовану коаліцію демократичних держав світу, яка змусить путінський режим відповісти за всі злочини проти миру, безпеки, прав людини", – закликав екс-президент .