Порошенко зустрівся з віце-маршалом сейму Польщі

У рамках візиту до Варшави лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч із Віце-Маршалом Сенату Міхалом Камінським та членами Комітету із закордонних справ Сенату Республіки Польща. Про це повідомляє прес-служба партії.

Порошенко високо оцінив незмінну політику Польщі щодо всебічної підтримки України як у відсічі російської агресії, що триває, і відновленні територіальної цілісності нашої держави, так і у впровадженні реформ, спрямованих на інтеграцію в Європейський Союз і НАТО.

Співрозмовники наголосили на важливості збереження консолідованої та єдиної позиції трансатлантичного світу щодо стримування та протидії деструктивним діям Російської Федерації, що загрожують і Україні, і Польщі, і всій демократичній Європі.

"Вважаємо неприпустимими будь-які поступки з боку Заходу на відвертий і цинічний шантаж Москви, що підриває світопорядок, міжнародне право та основні засади міжнародних відносин та мирного співіснування народів", – наголосив Порошенко.

Він також наголосив на необхідності забезпечення повноправної участі всіх прямо зацікавлених сторін, включаючи Україну, Польщу, країни Балтії та всього східного флангу НАТО у переговорах щодо стратегічної стабільності в Європі.