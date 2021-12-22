Audi почала зводити зарядні станції класу преміум

Електричний аналог автозаправної станції від німецького бренду називається Audi Charging Hub і поки що наявні хаби працюватимуть в режимі експерименту, повідомляє 24 Канал.

Перші шість зарядних хабів Audi відкрились у Нюрнбурзі в Німеччині. Термінали швидкісного заряджання та бездротові зарядки доступні не лише власникам Audi, а для електромобілів усіх брендів.

Модульна кубічна конструкція (Power Cube) була розроблена таким чином, щоб легко вписуватись у тісну міську забудову. Автовиробник каже, що змонтувати такий енергетичний куб з усім начинням – справа кількох днів. Кожен хаб містить потужний зарядний пристрій на 320 кВт, буферний накопичувач, що складається з модулів батареї другого терміну служби, а також систему управління енергією. Система на цьому концептуальному майданчику має власну батарею (Storage Cube), щоб зберегти обсяг зарядки 2,45 мегават-годин. Цією збіркою керує останній модуль – Control Cube.

Крім того, концентратор безперервно отримує 200 кВт зеленої енергії з низьковольтної мережі, що вже використовується. Цього достатньо, щоб підтримувати живлення кубів протягом дня. Така мережа усуває потребу в новій високовольтній інфраструктурі. Сонячні батареї на даху можуть забезпечити ще 30 кВт енергії. Audi каже, що на повній робочій потужності один такий центр зарядки дозволятиме обслужити близько 80 електромобілів на день.

Фото: Audi Charging Hub / Audi

Фото: Audi Charging Hub / Audi

Фото: Audi Charging Hub / Audi

Фото: Audi Charging Hub / Audi

Фото: Audi Charging Hub / Audi

Фото: Audi Charging Hub / Audi

Фото: Audi Charging Hub / Audi

На терміналі потужність 320 кВт акумулятор Audi E-Tron GT можна поповнити на 100 кілометрів пробігу за п’ять хвилин, а зарядити його від 5% до 80% – менше ніж за 25 хвилин. Клієнти Audi, які мають контракт на послуги зарядки E-Tron, будуть платити близько 200 грн за кіловат-годину, що, за словами Audi, є такою ж ціною, як при використанні домашнього терміналу Wallbox. Неясно, скільки будуть платити власники електрокарів інших брендів.

Автовиробник розробив купу способів використовувати час клієнта, під час підзарядки автомобіля. Лаунж на верхньому поверсі площею 200 квадратних метрів та 40-метрове патіо обладнано усім необхідним для комфортного очікування.

Також зарядний хаб Audi дозволяє має станцію заміни батареї для електричних велосипедів та інших двоколісників. Додаткові послуги включають оренду електричних скутерів та тест-драйви. Зарядні станції та кімната відпочинку працюватимуть цілодобово, з 10:00 до 19:00 там чергуватиме працівник, щоб допомогти відвідувачам.