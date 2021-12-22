На Донбасі провели стрілянини з Javelin

На Донеччині пройшли бойові стрілянини з американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" (Javelin). Ці комплекси можуть знищувати танки з відривом до 5 км, повідомляє Дом.

"Джавеліни" вперше застосували на Донбасі: стрілянини пройшли на полігоні, а не в бойових умовах. Цей ракетний комплекс призначений для знищення бронетехніки. Його головна перевага – легкість в управлінні: ракета після пуску може сама наводитись на ціль. Це дозволяє досягати майже стовідсоткової точності стрілянини.

Наразі Україна має на озброєнні майже 100 пускових установок та близько 500 ракет до них. У разі повномасштабного російського вторгнення їх можуть застосувати на Донеччині.