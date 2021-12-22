У "Слузі народу" засудили Галушка за неповагу до поліцейських

У фракції "Слуга народу" відреагували на відео із народним депутатом Миколою Галушко. Про це пише Телеграм-канал "Сегодня".

У заяві фракції сказано, що вона засуджує такі дії, і вважає поведінку нардепа в спілкуванні з поліцейськими неприйнятною для будь-якого громадянина. Тим паче – для члена парламенту.

Фракція вибачається перед "працівниками поліції й усіма, кого могла образити ця ситуація" .

Також у "Слузі народу" підтверджують, що інцидент мав місце 18 грудня 2020 року.

Як стверджує сам депутат Галушка, він знав про існування цього відео, оскільки "воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його у разі відмови депутата підтримувати у парламенті його ініціативи" .

За словами депутата, поява цього відео у публічному просторі нібито пов'язана з його позицією під час голосування за відставку керівника МВС, що відбулася 15 липня.

А з'явилося воно саме зараз, бо дата запису з камери минулого року збігається із нинішнім періодом року. І його можна сприйняти як недавній інцидент.

У фракції пообіцяли, що етичний комітет партії визначить міру покарання для нардепа.