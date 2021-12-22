Біля кордонів України знаходяться 122 тисячі військових РФ – Данілов

Біля кордонів України на відстані 200 км знаходиться 122 тисячі російських військових, на відстані 400 км – 143,5 тисячі.﻿ Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Укрінформ.

"Те, що стосується безпосередньо кількості військ… На сьогодні те, що ми бачимо, це 122 тисячі знаходиться на 200 км і 143 тис. 500 військових Російської Федерації - на відстані 400 км в цьому радіусі від нашого кордону", - повідомив Данілов.

Він вкотре відзначив, що ситуація з 2014 року біля кордонів ніколи не була спокійною, але Президент та вище військове керівництво країни тримає ситуацію на контролі.

"Ми розуміємо, що там відбувається, і у разі загострення, - це не може відбутися миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні, для цього треба готуватись, - все це ми відслідковуємо", - запевнив секретар Радбезу.

Данілов також нагадав, що з 1 січня 2022 року набуває чинності закон "Про основи національного спротиву", що дозволить посилити обороноздатність країни.