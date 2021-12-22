"Слуга" Галушко замість вибачень знову назвав поліцейських "дебілами"

Нардеп від "Слуги народу" Микола Галушко потрапив у скандал через свої розбірки з поліцейськими, які трапились ще 18 грулня 2020 року. Проте вибачення від Галушка поки не дочекались: політик впевнений, що не праві були саме правоохоронці, повідомляє 24 Канал.

Резонансну історію "слуга народу" прокоментував одному з українських телеканалів. Галушко впевнений, що неправі були саме поліцейські.

За кермом машини, яку зупинили правоохоронці, був не Галушко, а його водій. Проте при цьому політик впевнений, що поліція діяла неправомірно.

Усе, що записано в протоколі, "слуга народу" називає брехнею і для правоохоронців знов не шкодує "міцних слів".

"Обшукали без законних на те підстав: робочі документи, барсетку, гаманці, які були у мене в машині, мої особисті та робочі документи. Я їм пояснюю, а вони кажуть: "Ми могли це робити". Дебіли, значить," , – сказав Галушко.

У "Слузі народу" засудили поведінку свого колеги по фракції. Речниця Юлія Палійчук підтвердила, що інцидент – реальний. Ба більше, Галушко про це відео знав і "ним його шантажував колишній голова МВС Арсен Аваков".