Послом РФ у Білорусі стане голова делегації Росії в ТКГ

Новим послом РФ у Білорусі стане голова "Єдиної Росії", повноважний представник Росії в контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов. Про це, посилаючись на джерела в Держдумі РФ, повідомляє Знак.

Цьогорічного посла Євгена Лук'янова буде відкликано. Як розповіло виданню джерело у Держдумі, кандидатуру Гризлова сьогодні схвалив думський комітет у справах СНД.

Остаточне рішення про затвердження кандидатури на посаду посла Росії в Білорусі ухвалить президент Росії Володимир Путін.

"Гризлов - політична важкоатлет, людина з репутацією. Йому довіряє президент. Тому його призначення демонструє важливість співпраці між Росією та Білорусією, говорить про ще більше зближення наших країн", - розповів співрозмовник видання у парламенті.

Він також зазначив, що "просто так на такі посади людей рівня Гризлова не призначають" .

Джерело не виключило, що за призначенням Гризлова може бути створення спільного парламенту (Росії та Білорусі — ред.)