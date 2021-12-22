Використати "ковідну" тисячу потрібно за чотири місяці – Мінекономіки
, повідомляє Ліга.Фінанси.
Вакциновані двома дозами українці зможуть витратити 1000 грн, яку одержують у рамках програми єПідтримка, протягом чотирьох місяців. Про це на брифінгу заявила міністр економіки Юлія Свириденко.
"Гроші, які люди одержують на свою карту, можна буде використати протягом чотирьох місяців з дати отримання коштів", - зазначила міністр.
Крім того, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що деякі банки почнуть видавати пластикові картки до кінця цього року.
"Потрібно стежити за анонсами. Ми так прогнозуємо, що наступного року таких банків буде більшість. Ще більше банків приєднається до програми, і ще більше банків зможе генерувати не лише віртуальні картки, якими можна оплачувати онлайн чи фізично через Apple Pay чи Google Pay, а також і пластикові почнуть випускати, і ними теж можна буде платити", – зазначив він.