Використати "ковідну" тисячу потрібно за чотири місяці – Мінекономіки

, повідомляє Ліга.Фінанси.

Вакциновані двома дозами українці зможуть витратити 1000 грн, яку одержують у рамках програми єПідтримка, протягом чотирьох місяців. Про це на брифінгу заявила міністр економіки Юлія Свириденко.

"Гроші, які люди одержують на свою карту, можна буде використати протягом чотирьох місяців з дати отримання коштів", - зазначила міністр.

Крім того, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що деякі банки почнуть видавати пластикові картки до кінця цього року.