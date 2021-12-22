Курс долара знижується другий день поспіль

Курс долара знижується другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,25 гривень за долар. Курс впав менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Офіційний курс гривні до долара на 23 грудня встановлено на такому рівні: 27,2598 гривень за 1 долар (-0,0090 грн). При цьому курс долара на 22 грудня становить: 27,2508 гривень за 1 долар.

Курс долара знижується другий день поспіль
Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Курс долара знижується другий день поспіль
Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

﻿Курс долара на міжбанку﻿ станом на 10: 00 22 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,22 гривень за долар, курс в покупці до 27,20 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 30,67 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, найближчим часом курс долара, швидше за все, буде коливатися в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. А поява енергоімпортерів на ринку може призвести до зміщення долара до його максимального осіннього піку - 27,4 гривень.

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