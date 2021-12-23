В Україні з'явилася унікальна Alpina B10 Biturbo із 90-х

В Україні стало одним унікальним автомобілем більше, повідомляє РБК-Україна.

Шанувальник BMW завіз до країни легендарний седан Alpina B10 Biturbo на базі "п'ятірки" BMW серії E34.

Седан Alpina B10 Biturbo цінний не лише приналежністю до бренду Alpina - найвідомішого та шанованого тюнера BMW у світі. Справа в тому, що в 1990-х роках, коли випускалася ця модель, B10 Biturbo була одним із найшвидших серійних авто у світі з розгоном до першої "сотні" за 5,7 секунди та максимальною швидкістю 290 км/год.

Така динаміка досягалася завдяки доопрацьованому двигуну. Стандартна для 535i рядна бензинова "шістка" отримала два турбонагнітачі Garrett T25, полегшені ковані поршні, посилений коленвал. Підсумкова віддача і сьогодні вселяє повагу: 360 к.с. та 530 Нм.

Усього було випущено 507 таких суперседанів, а в Україну потрапив автомобіль із порядковим номером 73.

Сумнівів у автентичності не виникає. Фірмовий синій колір та фірмові багатоспицеві литі колеса, сидіння з характерним візерунчастим контрастним малюнком – все вказує на те, що перед нами справжня B10 Biturbo, а не стилізація. До того ж у салоні є заводська табличка Alpina з порядковим номером.

Цей автомобіль був ввезений в Україну в 2021 році після покупки на аукціоні в Японії.

Класичні моделі Alpina надзвичайно цінуються колекціонерами у всьому світі. Вартість окремих екземплярів може сягати 150-200 тисяч доларів. Автомобіль B10 Biturbo, подібний до того, що з'явився в Україні, у 2020 році був проданий у США з аукціону за 73 тисячі доларів.