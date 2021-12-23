В Україні з'явилася унікальна Alpina B10 Biturbo із 90-х

В Україні з'явилася унікальна Alpina B10 Biturbo із 90-х
Фото: facebook.com/roma.urraco

В Україні стало одним унікальним автомобілем більше, повідомляє РБК-Україна.

Шанувальник BMW завіз до країни легендарний седан Alpina B10 Biturbo на базі "п'ятірки" BMW серії E34.

Легенда 90-х: в Україні з'явилася унікальна Alpina B10 Biturbo на базі "п'ятірки" BMW серії E34

Седан Alpina B10 Biturbo цінний не лише приналежністю до бренду Alpina - найвідомішого та шанованого тюнера BMW у світі. Справа в тому, що в 1990-х роках, коли випускалася ця модель, B10 Biturbo була одним із найшвидших серійних авто у світі з розгоном до першої "сотні" за 5,7 секунди та максимальною швидкістю 290 км/год.

Легенда 90-х: в Україні з'явилася унікальна Alpina B10 Biturbo на базі "п'ятірки" BMW серії E34

Така динаміка досягалася завдяки доопрацьованому двигуну. Стандартна для 535i рядна бензинова "шістка" отримала два турбонагнітачі Garrett T25, полегшені ковані поршні, посилений коленвал. Підсумкова віддача і сьогодні вселяє повагу: 360 к.с. та 530 Нм.

Усього було випущено 507 таких суперседанів, а в Україну потрапив автомобіль із порядковим номером 73.

Легенда 90-х: в Україні з'явилася унікальна Alpina B10 Biturbo на базі "п'ятірки" BMW серії E34

Сумнівів у автентичності не виникає. Фірмовий синій колір та фірмові багатоспицеві литі колеса, сидіння з характерним візерунчастим контрастним малюнком – все вказує на те, що перед нами справжня B10 Biturbo, а не стилізація. До того ж у салоні є заводська табличка Alpina з порядковим номером.

Легенда 90-х: в Україні з'явилася унікальна Alpina B10 Biturbo на базі "п'ятірки" BMW серії E34

Цей автомобіль був ввезений в Україну в 2021 році після покупки на аукціоні в Японії.

Класичні моделі Alpina надзвичайно цінуються колекціонерами у всьому світі. Вартість окремих екземплярів може сягати 150-200 тисяч доларів. Автомобіль B10 Biturbo, подібний до того, що з'явився в Україні, у 2020 році був проданий у США з аукціону за 73 тисячі доларів.

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