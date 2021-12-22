Нова пошта встановить примірювальні у всіх відділеннях

Логістичний оператор Нова пошта планує встановити примірювальні у всіх відділеннях мережі, повідомляє Новое время.

Як повідомили у компанії, таке рішення було ухвалено після тестування пілотних примірювальних у 50 відділеннях Києва, Львова, Одеси, Харкова, а також 15 обласних та районних центрах.

"Всі примірювальні Нової пошти обладнані вішалками для одягу, стільцем і дзеркалом на повний зріст. Вони розміщуються в клієнтській зоні відділень" , — розповіли в компанії.

Перед оплатою посилки з одягом або взуттям у відділенні клієнт може приміряти речі у примірювальній. Перед цим оператор перевірить вміст відправлення та кількість речей у ньому. На примірку можна взяти не більше однієї речі одночасно. Якщо все підійшло, клієнт оплачує посилку, якщо ні - оформляє відмову.

Мережа компанії Нова пошта налічує понад 8900 відділень по всій Україні, кількість відправлень у 2020 році перевищила 327 млн.