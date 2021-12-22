У Міноборони України також спростували звинувачення Шойгу

Центр оперативного інформування Міністерства оборони спростував присутність співробітників американських приватних військових компаній на сході країни﻿. Про це, посилаючись на прес-службу Міноборони, повідомляє Ділова столиця.

"В Україні немає приватних військових компаній, у тому числі іноземних. Крім тих, які на тимчасово окупованих територіях України використовує Російська Федерація. Також не відповідає дійсності й інше твердження про нібито "доставку резервів невстановленого хімічного компонента для здійснення провокацій у містах Авдіївка та Лиман". Єдина загроза миру та безпеці українських громадян і територіям походить від російських окупаційних військ, які порушують режим припинення вогню, вбивають українських громадян і блокують роботу міжнародної місії" , — наголошується в коментарі.

У Міноборони України підкреслили, що РФ не вперше вдається до подібної дезінформації, і нагадали, що в 2018 році були поширені фейкові повідомлення про так звані "сині бочки з нібито отруйною речовиною в Красногорівці" .

"Водночас, оскільки остання дезінформація озвучена на найвищому військово-політичному рівні, до неї слід поставитися з усією серйозністю. Як до підготовки конкретної провокації, сценарій якої вже розроблено в Кремлі" , — зазначили в Міноборони.

Учора, 21 грудня, голова Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в Донецькій області нібито перебувають понад 120 співробітників американських ПВК, які готують український спецназ. Крім того, російський військовий заявив про нібито доставлені "резервуари з невстановленими хімічними компонентами" .