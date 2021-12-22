В Україні сповільнилося зростання промвиробництва

За підсумками листопада зростання промвиробництва в Україні сповільнилося до 0,4% на рік, а з корекцією на ефект календарних днів — впало на 0,2% на рік, повідомляє Новое время.

У листопаді 2021 року промислове виробництво в Україні зросло на 0,4% у річному вимірі, що гірше за зростання на 1,4% у жовтні, але краще зниження на 0,7% у вересні. Про це йдеться у даних Державної служби статистики.

Водночас з корекцією на ефект календарних днів, промвиробництво в листопаді знизилося на 0,2% на рік проти зростання на 2,2% місяцем раніше.

За даними Держстату, погіршення у листопаді пов'язане зі спадом у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря на 6,4%. Водночас, у добувній промисловості було зафіксовано зростання на 0,9%, у переробній — на 1,8%.

Зазначається, що порівняно з жовтнем цього року промислове виробництво в країні збільшилося на 0,1%, але з урахуванням сезонного коригування знизилося на 0,5%.

Загалом за 11 місяців цього року зростання промвиробництва по відношенню до аналогічного показника минулого року сповільнилося до 1,3% із 1,4% за підсумками 10 місяців. У добувній промисловості він зберігся на рівні 1,1%, у переробній - на рівні 1,5%. Водночас у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря зростання промвиробництва сповільнилося до 0,9% з 1,7%.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 0,7% у річному вимірі після кількох місяців зростання.