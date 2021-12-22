Зеленський уповноважив трьох людей говорити про зовнішню політику

Президент України Володимир Зеленський видав указ, який визначає перелік посад, які можуть офіційно коментувати зовнішню політику держави. У визначеному переліку президент, голова уряду та міністр закордонних справ.﻿ Про це, із посиланням на Офіс президента України, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України" , - ідеться в указі голови держави.

Коментарі та заяви інших осіб, незалежно від займаної посади, не будуть вважатися офіційною позицією України.

Зеленський своїм указом також зобов'язав державні органи погоджувати з Міністерством закордонних справ: