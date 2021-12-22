Зеленський уповноважив трьох людей говорити про зовнішню політику
Президент України Володимир Зеленський видав указ, який визначає перелік посад, які можуть офіційно коментувати зовнішню політику держави. У визначеному переліку президент, голова уряду та міністр закордонних справ. Про це, із посиланням на Офіс президента України, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.
"Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України", - ідеться в указі голови держави.
Коментарі та заяви інших осіб, незалежно від займаної посади, не будуть вважатися офіційною позицією України.
Зеленський своїм указом також зобов'язав державні органи погоджувати з Міністерством закордонних справ:
- підготовку закордонних візитів;
- офіційні заяви та коментарі щодо зовнішньої політики;
- ініціативи щодо набуття Україною членства в НАТО, ЄС та інших організаціях та об'єднаннях;
- підготовку міжнародних двосторонніх чи багатосторонніх документів;
- пропозиції щодо кандидатур для призначення представниками України в статутних та інших органах міжнародних організацій;
- проведення міжнародних консультацій, переговорів, зустрічей, бесід;
- участь у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, засіданнях.