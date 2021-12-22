Зеленський уповноважив трьох людей говорити про зовнішню політику

Зеленський уповноважив трьох людей говорити про зовнішню політику

Президент України Володимир Зеленський видав указ, який визначає перелік посад, які можуть офіційно коментувати зовнішню політику держави. У визначеному переліку президент, голова уряду та міністр закордонних справ.﻿ Про це, із посиланням на Офіс президента України, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише президент України, прем’єр-міністр України і міністр закордонних справ України", - ідеться в указі голови держави.

Коментарі та заяви інших осіб, незалежно від займаної посади, не будуть вважатися офіційною позицією України.

Зеленський своїм указом також зобов'язав державні органи погоджувати з Міністерством закордонних справ:

  • підготовку закордонних візитів;
  • офіційні заяви та коментарі щодо зовнішньої політики;
  • ініціативи щодо набуття Україною членства в НАТО, ЄС та інших організаціях та об'єднаннях;
  • підготовку міжнародних двосторонніх чи багатосторонніх документів;
  • пропозиції щодо кандидатур для призначення представниками України в статутних та інших органах міжнародних організацій;
  • проведення міжнародних консультацій, переговорів, зустрічей, бесід;
  • участь у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, засіданнях.

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