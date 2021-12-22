Лукашенко заявив про затримання "групи терористів"

Олександр Лукашенко заявив про затримання групи осіб, яка нібито намагалася «здійснити теракти» в Білорусі, зокрема, проти держслужбовців, повідомляє Новое время.

"Міністр внутрішніх справ мені доповів. Сьогодні вночі — вчора вдень затримали шестеро чи семеро людей, які намагалися вчинити теракти… Одного шукаємо. Знайдемо. Начебто в Росію побіг. Привезуть нам його" , — сказав Лукашенко.