Лукашенко заявив про затримання "групи терористів"
Олександр Лукашенко заявив про затримання групи осіб, яка нібито намагалася «здійснити теракти» в Білорусі, зокрема, проти держслужбовців, повідомляє Новое время.
"Міністр внутрішніх справ мені доповів. Сьогодні вночі — вчора вдень затримали шестеро чи семеро людей, які намагалися вчинити теракти… Одного шукаємо. Знайдемо. Начебто в Росію побіг. Привезуть нам його", — сказав Лукашенко.
За його словами, теракти спрямовані «
проти державних службовців і особливо працівників прокуратури, навіть на суддів уже покотили».