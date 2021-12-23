Що подарувати друзям на Новий рік: 7 крутих ідей для кожного

До Нового року залишаються лічені дні. А це означає, що потрібно потурбуватися про подарунки друзям до свята. Далі є кілька ідей, які неабияк полегшать тобі життя, повідомляє 24 Канал.

Хороший подарунок – прояв турботи. Тож ми рекомендуємо з максимальною відповідальністю підійти до його вибору. Зверни увагу на вподобання своїх друзів. Саме завдяки їм тобі вдасться підібрати ту річ, яка зарядить адресата позитивними емоціями.

7 ідей новорічних подарунків для друзів

1. Книги

Ніхто не сперечатиметься з тим фактом, що книги – один з найкращих подарунків. По-перше, можна підібрати саме те, що подобається людині, яку ти хочеш потішити. По-друге, це той презент, до якого адресат зможе повертатися у будь-який момент, що особливо безцінно.

Якщо у твого друга є улюблений письменник, то його нова книжка може стати чи не найкращим подарунком під ялинку. Те ж стосується читачів, які збираються справжні колекції. Чого тільки варта ілюстрована серія всесвіту Гаррі Поттера.

Звичайно ж, ти можеш обрати не нон-фікшн літературу, а, наприклад, мотиваційну. Такі настільні книги дозволять увійти у новий рік з новим багажем знань. Вони надихатимуть та мотивуватимуть досягати успіху. У цьому випадку тобі варто звернути увагу на літературу, дотичну до виду діяльності адресата.

Не можеш визначитися з вибором? Тут ми тебе чудово розуміємо, тому пропонуємо подарувати сертифікат на покупку у книгарні. Цей варіант буде оптимальним, якщо ти не достатньо добре знаєшся у літературних вподобаннях друга.

2. Наплічник, він же рюкзак

Пора нарешті позбутися думки, що наплічники носять лише учні чи студенти. Це універсальна річ, яка дозволить не лише звільнити руки, а й зробити життя комфортнішим та екологічнішим. З хорошим і надійним рюкзаком можна ходити на роботу в офіс, на закупи, в спортзал, подорожувати. І цих сценаріїв може бути безліч.

Якщо твій друг – затятий мандрівник, то ми б рекомендували звернути увагу на компактні міські рюкзаки, які можна проносити у ручній поклажі. По-перше, такий подарунок часто супроводжуватиме твого друга у подорожах. По-друге, таким чином ти проявиш неабияку турботу та надихнеш ще більше мандрувати. Хіба це не круто?

3. Скретч-карта

Тема подорожей розкрита не до кінця. Якщо вже на те пішло, то ще одним крутим і мотиваційним подарунком може стати скретч-карта. Найкрутіше те, що це максимально універсальний презент, адже можна обрати варіант на будь-який смак.

Друг давно мріяв почати подорожувати Україною? Тоді тобі варто взяти на озброєння саме таку мапу. Є варіанти для справжніх підкорювачів гір, фанатів євротурів або тих, хто поставив собі за мету відкрити якомога більше країн.

Це той подарунок, який не лише надихатиме, а й стане відмінною окрасою інтер'єру. Тож можна одним махом буквально убити кількох зайців. І більше ніяких фігурок оленів і кумедних Санта-Клаусів, домовилися?

4. Сертифікат у барбершоп

Ми не втомлюємося нагадувати, що хороший подарунок – це про турботу. Тож ще один її прояв – сертифікат у барбершоп. Але не потрібно подавати його так, наче це єдине, що може врятувати твого друга. Якщо твій друг жодного разу не був у барбершопі, то це ідеальна нагода долучити його до справжнього чоловічого клубу.

До слова, ніхто ж не забороняє сходити до барбершопу з другом. Це може стати вашою традицією, яка зробить дружбу ще міцнішою.

5. Набір косметики

У сучасному світі догляд за собою надзвичайно важливий. Тож ще один варіант подарунку на Новий рік – набір доглядової косметики. Ти можеш підглянути, якими засобами користується твій друг або ж підібрати варіант, який сподобається йому.

Повір, навіть набір для гоління ще нікому зайвим не був. І хоч ми будемо 100 разів глузувати над цим подарунком, ним користуватиметься кожен.

Якщо ж твого друга природа нагородила пишною бородою, то у тебе узагалі максимально розв'язані руки. Вручи йому набір, який дозволить отримувати ще більше задоволення під час догляду за рослинністю на обличчі.

6. Настільні ігри

Своє актуальності ніколи не втрачають настільні ігри. І що найцінніше: їхній асортимент настільки широкий, що ти можеш задовольнити буквально будь-кого.

Тут ми рекомендуємо звернути увагу на вподобання адресата. Комусь більше подобаються інтелектуальні ігри, над якими потрібно добряче попітніти. А хтось віддасть перевагу варіантам, які дозволять розслабитися та бодай на кілька годин забути про роботу, дедлайни та й узагалі усе на світі.

Віддай перевагу не надто складним настільним іграм / Фото Sparks Reliance

Головне у цьому випадку – вибрати гру, яка не буде надто складною. Це дозволить уникнути ситуацій, коли її відклали кудись вбік, адже вивчати правила кілька годин мало хто хоче.