Адвокат Порошенка викликає свідком Зеленського

Адвокат п'ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка Ігор Головань викликає свідками у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках президента Володимира Зеленського, нардепів Давида Арахамію, Данила Гетманцева, Мар'яну Безуглу та Федора Веніславського, а також віце-прем'єра Ірину Верещук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Як адвокат Петра Порошенка подав клопотання про допит як свідків у так званій вугільній справі (провадження 22016130000000212, позавчорашнє "повідомлення про підозру") групи громадян, які неодноразово публічно заявляли, що їм начебо відомі факти скоєних Петром Порошенком правопорушень", - написав Головань у Facebook.

Він попросив слідчих у справі допитати чинного президента України Володимира Зеленського, голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, віце-прем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук, а також народних депутатів із монобільшості Данила Гетманцева, Мар'яну Безуглу та Федора Веніславського, заздалегідь попередивши їх про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань.