Адвокат Порошенка викликає свідком Зеленського
Адвокат п'ятого президента України та народного депутата Петра Порошенка Ігор Головань викликає свідками у справі про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 роках президента Володимира Зеленського, нардепів Давида Арахамію, Данила Гетманцева, Мар'яну Безуглу та Федора Веніславського, а також віце-прем'єра Ірину Верещук, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Як адвокат Петра Порошенка подав клопотання про допит як свідків у так званій вугільній справі (провадження 22016130000000212, позавчорашнє "повідомлення про підозру") групи громадян, які неодноразово публічно заявляли, що їм начебо відомі факти скоєних Петром Порошенком правопорушень", - написав Головань у Facebook.
Він попросив слідчих у справі допитати чинного президента України Володимира Зеленського, голову парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, віце-прем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук, а також народних депутатів із монобільшості Данила Гетманцева, Мар'яну Безуглу та Федора Веніславського, заздалегідь попередивши їх про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань.
"Сподіваюся, ці законослухняні громадяни добровільно прийдуть до слідчих ДБР і дадуть правдиві свідчення про відомі їм обставини справи", - підсумував Головань.