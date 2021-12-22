Великий американський рекрутер Heidrick & Struggles заходить до України

Американська Heidrick&Struggles купує WE Partners — найбільшу компанію України з підбору топменеджерів, повідомляє Новое время.

Один із п'яти світових лідерів у сфері управлінського консалтингу та рекрутингу Heidrick&Struggles уклав угоду про придбання української WE Partners. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що покупка WE Partners, яка є місцевим лідером у сфері підбору топ-менеджерів ( executive search) та управлінського консалтингу, є частиною стратегії Heidrick & Struggles щодо розширення глобальної присутності на ринках з високим потенціалом.

" Український ринок інтегрується у світову економіку, і ми бачимо величезний попит на далекоглядних лідерів. Цифрова трансформація, прискорена пандемією, вимагає керівників-новаторів, здатних працювати за умов невизначеності. Вихід на ринок України - важливий крок у стратегії розширення Heidrick & Struggles" , - зазначив партнер та регіональний керівник з розвитку бізнесу на стратегічних ринках Heidrick &﻿Struggles Тім Людке.

Сума угоди не розголошується. Очікується, що операцію буде закрито у першому кварталі 2022 року за дотримання умов закриття.

Heidrick & Struggles International, Inc. - Громадська компанія (Nasdaq: HSII). Світовий лідер із пошуку керівників вищої ланки та управлінського консалтингу для найбільших організацій світу.

WE Partners – консалтингова компанія, що спеціалізується на пошуку керівників, оцінці та керівників вищої ланки. WE Partners працює на ринках України та Казахстану, обслуговуючи найбільші національні та міжнародні компанії у ключових галузях економіки. Виторг компанії за 2020 рік склав $1,5 млн, прогнозований виторг до кінця 2021 року, як очікується, зросте на 25% до $2 млн.