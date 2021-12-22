Імпорт газу: Угорщина почне постачати Україні гарантовані обсяги

З 1 січня 2022 року Угорщина почне постачати Україні гарантовані обсяги газу. Угода дозволить щодня транспортувати до 8 млн кубометрів газу.﻿ Про це йдеться у Facebook гендиректора Оператора ГТС Сергія Макогона, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

За його словами, вперше з 2014 року Україна збільшує свої гарантовані потужності для імпорту газу з Європи.

"Оператор ГТС України і оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію щодо введення з 1 січня 2022 гарантованих потужностей для транспортування природного газу в напрямку Угорщина-Україна" , - зазначив Макогон.

Він підкреслив, що це створить можливості для доступу українських трейдерів до LNG-терміналу на острові Крк (Хорватія) і, відповідно, для диверсифікації джерел поставок газу.

"Угода дозволить фізично транспортувати щодоби до 8 млн кубометрів газу з Угорщини в Україну. Це, наприклад, як денний обсяг споживання газу по Києву, який є найбільшим споживачем газу" , - уточнив Макогон.

Таким чином, разом з добовими потужностями зі Словаччини (27 млн кубометрів) загальний обсяг гарантованої потужності для імпорту газу в Україну збільшиться до 8 млн кубометрів на добу.

Поки угода укладена на три тестових місяці, щоб узгодити і налаштувати всі технічні та операційні процеси. Угоду буде продовжено з квітня 2022 року, і надалі збільшуватимуться гарантовані потужності за цим напрямком.