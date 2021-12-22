Імпорт газу: Угорщина почне постачати Україні гарантовані обсяги
З 1 січня 2022 року Угорщина почне постачати Україні гарантовані обсяги газу. Угода дозволить щодня транспортувати до 8 млн кубометрів газу. Про це йдеться у Facebook гендиректора Оператора ГТС Сергія Макогона, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.
За його словами, вперше з 2014 року Україна збільшує свої гарантовані потужності для імпорту газу з Європи.
"Оператор ГТС України і оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію щодо введення з 1 січня 2022 гарантованих потужностей для транспортування природного газу в напрямку Угорщина-Україна", - зазначив Макогон.
Він підкреслив, що це створить можливості для доступу українських трейдерів до LNG-терміналу на острові Крк (Хорватія) і, відповідно, для диверсифікації джерел поставок газу.
"Угода дозволить фізично транспортувати щодоби до 8 млн кубометрів газу з Угорщини в Україну. Це, наприклад, як денний обсяг споживання газу по Києву, який є найбільшим споживачем газу", - уточнив Макогон.
Таким чином, разом з добовими потужностями зі Словаччини (27 млн кубометрів) загальний обсяг гарантованої потужності для імпорту газу в Україну збільшиться до 8 млн кубометрів на добу.
Поки угода укладена на три тестових місяці, щоб узгодити і налаштувати всі технічні та операційні процеси. Угоду буде продовжено з квітня 2022 року, і надалі збільшуватимуться гарантовані потужності за цим напрямком.
"Вже з 31 Грудня можна буде забронювати потужності для імпорту газу з Угорщини через платформу RBP на щодобових аукціонах. Перший місячний аукціон відбудеться 17 січня", - додав Макогон.