Над чим будемо сміятися у 2022: гайд з новими комедіями
Прийдешній рік стане дуже багатим на великі прем'єри – на екрани вийде безліч блокбастерів, і кожен знайде щось для себе. Редакція Кіно пропонує огляд нових комедій 2022 року, від яких ви отримаєте шалену порцію сміху, повідомляє 24 Канал.
Комедії першої половини 2022 року
- Кохання як бестселер
Прем’єра: 6 січня
Комедійний кінорік розпочинається з романтичної історії. Сем Клафлін ("До зустрічі з тобою", "У полоні стихії") грає скромного англійського письменника Генрі Коппера, чий перший роман зазнає повного краху, поки він не дізнається що мексиканське видання книги несподівано стало головним бестселером року, а він – місцевим секс-символом. Для Генрі, який не встигає оговтатися від новин, створюють профілі в соцмережах. Потім хлопця садять на літак у Мехіко, щоб він відправився в тур країною. Секрет його успіху в іспаномовному світі дуже простий – перекладачка Марія Родрігес внесла свої коригування, і саме вона супроводжуватиме Генрі в його турі.
"Кохання як бестселер": дивіться трейлер
- Кінгс Мен
Прем’єра: 13 січня
Меттью Вон знімає третій фільм своєї відомої франшизи, однак, тепер події відбуваються у роки Першої світової війни. Цього разу елегантно боротися зі злом будуть Рейф Файнз, Гарріс Дікінсон, Джимон Гонсу та Джемма Артертон. Григорія Распутіна зіграв Ріс Іванс, який щойно промайнув у новому фільмі про "Людину-павука". За сюжетом, найжахливіші в історії тирани та кримінальні генії збираються разом, щоб розв'язати війну та знищити мільйони людей. Але є одна людина, яка, за допомогою свого сина, соратників та особистого унікального стилю готова прийняти виклик та зупинити лиходіїв.
"Кінгс Мен": дивіться трейлер
- Любов і блогери
Прем’єра: 20 січня
У фільмі від Дмитра Голумбевського та Євгена Таллера зібралися всі зірки великих, малих та смартфон-екранів, а саме: Ольга Сумська, Назар Задніпровський, Катерина Кістень, Інна Приходько, Богдан Шелудяк, Вікторія Маремуха, Анна Трінчер та багато інших. Події фільму розгортаються у вигаданому українському містечку з гучною назвою "Кагаплик", якому незабаром настане повний "гаплик": знову вибори, знову корумпований мер, знову одне й те саме... Виправляти "мерську репутацію" приїжджають п'ятеро зірок з інстаграму. На них чекатимуть пригоди "на всю голову", реальна змова і, звичайно, історія справжнього кохання!
"Любов і блогери": дивіться трейлер
- Найкращі вихідні
Прем’єра: 2 лютого
Комедія-альманах про пригоди дуже різних людей у Києві під час популярного фестивалю. Хлопець з Німеччини влаштовується волонтером на Atlas Weekend, щоб закохати у себе дівчину-організатора, та натомість він губить закордонного хедлайнера фестивалю. Хлопці з Кривого Рогу влаштовують легендарну парубоцьку вечірку, але сваряться, як діти й б’ються, як дорослі. Юна одеситка шукає тата-рокера, якого не бачила та ідеалізувала довгі 10 років. Кар’єристка зі Львова приїжджає на найважливішу в її житті співбесіду, але молодший брат зриває їй абсолютно всі плани. А в ролях – Дар'я Петрожицька, Ірма Вітовська, Еліас Райхерт, Георгій Хостікоєв, Олександр Рудинський і, звичайно, безліч зіркових українських музикантів. Кіно ж про фестиваль.
"Найкращі вихідні": дивіться трейлер
- Вийду за тебе
Прем’єра: 10 лютого
Незрівнянна попдіва Дженніфер Лопес у ролі ще більш незрівнянної попдіви. Напередодні дуже публічного весілля, популярна співачка Кет Валдез дізнається, що наречений її зрадив. Щоб помститися колишньому, дівчина пропонує одружитися з незнайомцем з натовпу прямо під час власного концерту. Тепер її чоловік – сором'язливий вчитель математики. Але чи впорається подружжя із викликами сімейного життя? У ролі сором'язливого математика – Оуен Вілсон, у ролі зрадника-нареченого – Малума, з яким Лопес вже записала саундтрек до фільму. Також у фільмі засвітилися: Сара Сільверман, Хлоя Колман, Джиммі Феллон та інші.
"Вийду за тебе": дивіться трейлер
- Велика прогулянка
Прем’єра: 24 лютого
Сімейна українська комедія та знову із зірковим складом: Олена Кравець, Юрій Ткач, Андрій Ісаєнко, Ірина Гатенко та інші. У камео – Вєрка Сердючка з мамою та парочка зіркових українських футболістів. Сюжет комедії розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: працівників культури Драгоманових та районних бізнесменів Наливайченків. Теплими весняними вихідними вони вирішують традиційно вибратися "на шашлики" – доля зводить їх на одній галявині, котру кожна з сімей вважає "своєю". Між ними розпалюється суперечка, яка переростає у гротескну "війну" за місце під мангал. Несподівано з’являється і третій претендент – утікач-корупціонер, що сховав свої гроші на цій же галявині та бере молодших дітей наших сімей у заручники – він вимагає повернути гроші, які зникли зі схованки.
"Велика прогулянка": дивіться трейлер
- Сусідка
Прем’єра: 2 березня
Ксенія Мішина та Артемій Єгоров зіграли головні ролі у новій романтичній комедії. Впертий холостяк Петро посперечався зі своїм найкращим другом, що зможе прожити місяць із жінкою під одним дахом. Так у його квартирі з'являється Вероніка – елегантна вчителька музики, яка щойно пішла від чоловіка-тирана. Проте ставки зростають, коли Петро дізнається про дітей Вероніки! Чи впорається так званий мачо із викликами спільного життя? Фільм зняла Наталія Пасеницька за сценарієм Ірени Карпи.
"Сусідка" 2022: дивіться трейлер
- Пограбування по-українськи
Прем’єра: лютий-березень
"Пограбування по-українськи" – це романтична комедія про дитячого тренера з плавання Алекса, який по вуха закохується у недосяжну красуню. Для того, щоб вразити кохану і різко змінити своє життя, Алекс вирішує… пограбувати банк! Але раптом пограбування перетворюється на справжнє випробування не тільки для головного героя, а й для усіх, хто опинився поруч. Річ у тому, що в частку разу захотіли... все! У фільмі з'являться Влад Яма, Дар'я Астаф'єва, Андрій Бурим, Володимир Горянський та багато інших.
- Dog
Прем’єра: лютий-березень
Для любителів собак, ліричних комедій та Ченнінга Тейтума – на екрани виходить комедія Dog. Татум грає військового Бріггса, який дуже хоче повернутися на активну службу і перше завдання перед поверненням у нього просте: привести на похорон прославленого військового його тренованого собаку Лулу. Простим це завдання виявилося лише з першого погляду. Лулу – дама з характером і грубий вояка Бріггс ще повинен заслужити її повагу та довіру. Спільна дорога і безліч пригод змінить їх обох назавжди. Але насамперед – Бріггса, адже з них двох саме він та ще брудна тварина. У комедії, яка стала режисерським дебютом Ченнінга Тейтума, також зіграли: Білл Барр, Кіранка Калчер, Кевін Неш.
Dog: дивіться трейлер
- Операція Фортуна. Мистецтво перемагати
Прем’єра: 17 березня
Гай Річі та Джейсон Стейтем повертаються. Цього разу в улюбленому жанрі – комедійному екшені. Елітний розвідник Орсон Форчун отримав нове завдання: зупинити продаж та розповсюдження смертельної зброї. Але наодинці йому цю місію не потягнути. Він змушений об'єднатися з найкращими оперативниками світу, а також відомим кіноактором, який надасть хвацькій групі переконливе прикриття. На кону доля людства, але цього разу супершпигунам доведеться грати за правилами Голлівуду. Крім Стейтема у фільмі також зіграли Г'ю Ґрант, Джош Гартнетт, Обрі Плаза та Кері Елвіс.
"Операція Фортуна. Мистецтво перемагати": дивіться трейлер
- Загублене місто
Прем’єра: 24 березня
Цей коктейль з гумору та екшену ніяк інакше як новою версією "Романа з каменем" і не назвеш. Сандра Буллок грає письменницю в жанрі романтичних пригод, Ченнінг Тейтум – модель з обкладинок її книги, Денієл Редкліфф – великого шанувальника криміналу та літератури, який переконаний, що у книгах героїні Баллок – розгадка шляху до величезного скарбу. Коли письменницю викрадають, її модель вирішує, що він має стати реальним героєм. Виходить все, звичайно, не так, як планувалося. У невеликій яскравій ролі – цілий Бред Пітт, а це вже привід для очікування.
"Загублене місто": дивіться трейлер
- Їжак Сонік 2
Прем’єра: 31 березня
Надзвуковий Їжачок Сонік повертається, як і гротескно-комічний лиходій у виконанні єдиного та неповторного Джима Керрі. Також у фільм повернувся Джеймс Марсден. Після подій фільму "Сонік у кіно" Сонік залишається у Грін-Хіллз, а Том та Медді Ваковські їдуть у відпустку. Коли Доктор Еггман повертається з новим партнером Єхидною Наклз, з яким він об'єднався для пошуку Майстра Смарагда, здатного як створювати, так і руйнувати цивілізації. Сонік об'єднується зі своїм новим другом Майлзом "Тейлз" Прауером, і разом вони вирушають у подорож, щоб знайти смарагд, перш ніж він потрапить у чужі руки. Ідеальна пригода для всієї родини.
"Їжак Сонік 2": дивіться трейлер