26% українців вже сиділи без світла цього опалювального сезону

Понад 26% опитаних українців вже зіткнулися з відключенням світла з початку опалювального сезону, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

За словами 26,1% респондентів, вони зіштовхувалися з випадками відключення електроенергії у своїй оселі з початку поточного опалювального сезону. Стверджують, що не мали справи з відключеннями, 73,2% опитаних.

Досвід відключення електроенергії з початку опалювального сезону / діаграма kiis.com.ua

Також соціологи поцікавилися ставленням респондентів до купівлі електроенергії у Білорусі. Думки щодо цього розділилися.

"З одного боку, 32,4% респондентів вважають, що це необхідно, аби уникнути відключень. З іншого боку, 33,5% вважають це небезпечним, оскільки Білорусь і Росія будують спільну Союзну державу, а ще 9,8% вважають це неприпустимим з огляду на те, що це є підтримкою режиму Лукашенка. При цьому, чверть респондентів (24,3%) не змогли визначитися зі своєю думкою" , - зазначають у КМІС.