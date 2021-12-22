Морози до -19°С уночі та сонце: прогноз погоди на 23 грудня

Зимова погода в Україні триває, і навіть набирає обертів – уже зовсім скоро в багатьох областях градусники вночі покажуть до -17°С, а то й усі -19°С. Водночас, нових опадів поки що не прогнозується майже ніде по країні.

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Отже, у четвер, 23 грудня, у більшості західних, центральних та південних областей, а також у Криму очікується температура від -7°С до -3°С удень та від -17°С у центрі до -8°С уночі. Разом із тим, у всіх східних, північних, а також у Київській та Житомирській областях буде куди холодніше – від -10°С до -6°С удень та від -19°С на сході до -14°С уночі. Найслабший мороз буде в Закарпатській та Одеській областях – там обіцяють -4...-2°С удень та -10...-8°С уночі.

Опадів 23 грудня не очікується ніде країною. Хіба що сніг може пролітати місцями в Криму. У всіх регіонах буде хмарно з проясненнями. Середній вітер країною очікується на рівні 7-18 км/год, і тільки в Криму він буде слабшим - близько 4-14 км/год у середньому.

У столиці України, Києві, 23 грудня очікується температура повітря від -13°С до -9°С протягом дня, вітер 7-14 км/год і легка хмарність.