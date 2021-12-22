У Туреччині дозволили власну вакцину від COVID-19

У Туреччині схвалили для екстреного застосування вакцину проти коронавірусу власного виробництва. Препарат називається Turkovac, вакцинувати їм громадян країни розпочнуть із 27 грудня, повідомляє Обозреватель.

Про схвалення препарату оголосив міністр охорони здоров'я країни Фахреддін Коджа у середу, 22 грудня. Він провів відеоконференцію з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, перебуваючи в лабораторії в провінції Шанліурфа, де налагоджено серійне виробництво вакцини.

Як розповів чиновник, дозвіл був виданий Турецькою агенцією з лікарських препаратів та медичного обладнання (TITCK) при МОЗ країни. За словами міністра, власне виробництво вакцини від коронавірусу – це "успіх усього турецького народу".

Ердоган зі свого боку зазначив, що Туреччина готова поділитися вакциною і з іншими країнами світу.

"Тепер ми можемо запропонувати народу третю альтернативу поряд із препаратами BioNTech та Sinovac" , – сказав політик.

Що відомо про вакцину Turkovac

Турецький препарат Turkovac створений на основі інактивованого вірусу (інактивована вакцина містить у своєму складі неактивний, убитий вірус). Він схожий на препарат CoronaVac від китайської компанії Sinovac.

Роботи з розробки вакцини проводилися за підтримки Управління інститутів охорони здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Туреччини та Ради науково-технічних досліджень.

Доклінічна фаза тестування розпочалася у жовтні минулого року. Через місяць було запущено першу фазу клінічних випробувань, добровольцями стали 44 особи. Останню, третю фазу випробувань почали проводити у червні 2021 року. Першу дозу препарату в рамках третьої фази було введено 22 червня у міській лікарні Анкари.

Як зазначив Коджа, випробування довели ефективність та безпеку вакцини. За його словами, препарат за деякими показниками перевершує низку зарубіжних аналогів.