Пожвавлюємо автомобіль у сильний мороз: поради водієві

Глобальне потепління відкладається: за прогнозами синоптиків, найближчі ночі будуть найхолоднішими у 2021 році. У різних регіонах України термометри покажуть до -15 ...-20 градусів за Цельсієм. Ділимося порадами, які допоможуть запустити машину в сильний мороз, повідомляє РБК-Україна.

Ми зібрали корисні поради, які полегшать запуск двигуна при гранично низьких для нашого клімату температурах. Ознайомитися з цими лайфхаками можна в матеріалі нижче.

Перевірте акумулятор

Низькі температури, від -10 градусів за Цельсієм і нижче, стають відмінним екзаменатором стану пускового акумулятора в автомобілі. Навіть якщо машина добре заводилася при температурі близько нуля, то залишкової ємності АКБ для запуску в сильний мороз може не вистачити.

Якщо ви впевнені у своїй батареї, то не робіть ніяких дій. Але спочатку згадайте, скільки років вашої батареї та коли ви її останній раз заряджали. Навіть одно- чи дворічний акумулятор може не запустити мотор в мороз, якщо ви експлуатуєте автомобіль в місті. Часто енергія батареї, витрачена на пуск мотора, повністю не відновлюється при короткострокових поїздках.

Якщо у вас є зарядний пристрій, то з вечора заберіть в будинок АКБ і хоча б кілька годин його підзарядити. Якщо ж "зарядка" у вас відсутня, то також корисним буде просто занести батарею з вечора на ніч в тепло.

Швидка допомога для запуску двигуна в мороз: використовуйте спеціальний бустер

Якщо ви тільки вранці зрозуміли, що мороз занадто сильний, а ваша батарея "не першої свіжості", то на користь прийде бустер - пристрій для короткочасного запуску мотора. Це спеціальний павер-банк великої ємності, здатний віддавати великий струм.

Його досить під'єднати до клем акумулятора, включити пристрій, почекати до хвилини, і можна пробувати запускати мотор. Заряджений бустер здатний запустити двигун два-три рази, в залежності від моделі.

Важливо пам'ятати, що бустер не здатний зарядити акумулятор, він служить тільки для екстреного запуску двигуна. Тому, якщо батарея на вашому авто не заряджається через вік, терміново замініть її.

Не поспішайте запускати двигун: розігріти акумулятор фарами

Якщо ви впевнені, що з вашим акумулятором все гаразд, можна заводити. Щоб розігріти батарею, на кілька секунд включите ближнє світло фар. Після цього вмикайте запалювання та запускайте двигун.

На машинах з механічною трансмісією рекомендується вижати педаль зчеплення, щоб полегшити завдання стартеру. Тоді при запуску йому не доведеться через зчеплення обертати також і первинний вал КПП в холодному мастилі, що загусло. Після запуску відразу не кидайте зчеплення – мотор може заглухнути, рекомендується потримати педаль вижатою близько 20-30 секунд.

На дизельних автомобілях необхідно увімкнути запалення і почекати, поки прогріються свічки напруження. Сучасні машини самі витримують паузу на цю процедуру при запуску, у випадку ж більш старих моделей потрібно увімкнути запалення та почекати, поки згасне відповідний індикатор. Тепер можна запускати двигун.

Прогрівати чи не прогрівати двигун

Питання щодо необхідності прогріву двигуна до робочої температури дуже дискусійне. Ми рекомендуємо дати машині попрацювати на холостих оборотах буквально кілька хвилин - поки, наприклад, ви очищаєте скло від паморозі чи снігу. І після цього можна плавно їхати.

У русі мотор прогрівається сильно швидше, ніж на холостих обертах. До того ж на ходу всі вузли автомобіля прогріваються рівномірно – і ДВС, і трансмісія, і елементи підвіски.