Підсанкційний нардеп Козак перебуває у Росії, його "видала" дружина

Підсанкційний народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак, ймовірно, перебуває в Росії — про це написав у Telegram-каналі журналіст-розслідувач програми Схеми Максим Савчук, повідомляє Новое время.

Журналіст опублікував скріншот із банку даних виконавчих проваджень РФ, судячи з якого, цивільна дружина Козака Наталія Лавренюк отримала штраф у Москві.

"Цивільна дружина Тараса Козака „спалила“ місце перебування родини втікача-депутата. І це не Білорусь, це таки Росія. 22.11.2021 Наталія Лавренюк порушила правила дорожнього руху в Москві, за що отримала штраф" , — написав Савчук.

В кінці серпня 2021 року Максим Савчук повідомив, що Наталія Лавренюк після санкцій РНБО змінила ім'я та прізвище на «Світлану Жучкову».

Рада нацбезпеки і оборони України 19 лютого запровадила санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема російських бізнесменів, пов’язаних з поставками вугілля та інших енергоресурсів.

Під санкції потрапили нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко, а також Наталія Лавренюк, яку називають цивільною дружиною нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції запроваджено за статтею про фінансування тероризму.