У США схвалили перші пігулки від коронавірусу

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) схвалили пігулки від коронавірусної інфекції виробництва Pfizer, повідомляє Ділова столиця.

Це перший пероральний препарат, який був розроблений для боротьби з пандемією та схвалений у США.

Таблетки рекомендовані людям із високим ризиком госпіталізації чи смерті — можуть стати доступними для пацієнтів вже у ці вихідні.

За словами генерального директора Pfizer Альберт Бурла, компанія заздалегідь направила до США таблетки, щоб їх можна було одразу прописати, коли FDA схвалить їхнє застосування. Очікується, що Центри з контролю та профілактики захворювань у США також схвалять поширення препарату.

Дозвіл на застосування пероральних ліків був виданий на тлі того, як лікарняна система США почала готуватися до нової хвилі пацієнтів через стрімке поширення штаму "Омікрон".

Зокрема таблетки допоможуть знизити навантаження на системи охорони здоров'я Штатів, а також вирішити питання з людьми, які відмовляються вакцинуватися.