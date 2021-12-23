Як засолити горбушу, щоб вона була не гірша за сьомгу: пробувати можна вже за годину
Горбуша – одна з найбюджетніших видів червоної риби. Вона не дуже жирна або навіть суха. Але якщо приготувати правильний маринад – цей продукт може смакувати не гірше за дорогу сьомгу. Страва виходить дуже соковитою та ніжною і куштувати її можна вже через одну годину, повідомляє Обозреватель.
Універсальний спосіб засолення червоної риби опубліковано на сторінці foody_clubs в Instagram.
Спосіб приготування:
1. Якщо риба морожена, розморожувати не треба. Рибу з морозилки різати легше – шматочки виходять акуратними та рівними.
2. Зробити сольовий розчин: до холодної кип'яченої води додати сіль ( на 1 л. 4 – 5 ст. л.).
3. Якщо очищена картоплина спливає у такій воді – розчин готовий.
4. Занурити у нього рибу на 5-8 хвилин. Потім вийняти, промити, просушити трохи серветкою.
Покласти шарами у відповідний посуд, полити олією соняшниковою без запаху.
5. Поставити на 30-40 хвилин у холодильник.
6. Подавати із цибулею, лимоном та зеленню.