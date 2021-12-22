Екс-нардеп заявив, що в ОП знали про російське громадянство Гогілашвілі

Ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі проходив спецперевірку в Службі безпеки України. Про це розповів у програмі "Україна Сьогодні" екснардеп Борислав Береза, повідомляє Україна 24.

"В Офіс президента було повідомлено про те, що ця людина має російське громадянство. Ба більше, коли його призначили, і я, і інші громадські діячі повідомляли у Facebook та інших соцмережах про те, що в нього це є. Цього не можна було не побачити. Але це був ігнор із боку саме Офісу президента, тому мені дуже цікаво... хто дав той підпис. Це дуже важливо" , - сказав він.