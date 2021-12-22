Верховний Суд не визнав борг Укрзалізниці у $196 млн

Верховний Суд визнав недійсним договір перепродажу компанії VR Global Partners боргу Укрзалізниці перед Промінвестбанком. Він становив 196 мільйонів доларів, повідомляє Обозреватель.

Таким чином, суд визнав чинною ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 16 вересня 2021 року. Воно стосувалося визнання недійсним договору купівлі-продажу прав вимог ПАТ Промінвестбанк та VR Global Partners за кредитними договорами АТ "Укрзалізниця".

Справа стосується боргів "Південної залізниці" та "Південно-Західної залізниці" перед "Промінвестбанком". Кредитна угода у 196,25 млн доларів була укладена у 2011-2012 роках.

У лютому 2019 року банк передав права на вимоги компанії VR Global Partners, L.P.

"Ми неодноразово зазначали, що "Укрзалізниця" жодним чином не ухиляється від виконання своїх фінансових зобов'язань, однак таке виконання має відбуватися на користь належного кредитора та з дотриманням вимог українського законодавства" , – прокоментував рішення міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

В УЗ наполягають, що компанія VR Global Partners, L.P. не є фінансовою установою у розумінні українського законодавства, а тому не може бути кредитором.