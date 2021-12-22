Для медиків та співробітників інтернатів запровадили вакцинацію третьою дозою

В Україні запроваджують ревакцинальну дозу вакцини від COVID-19 для медпрацівників і працівників будинків інтернатного типу — відповідний наказ затвердило Міністерство охорони здоров’я України, повідомляє Новое время.

У МОЗ врахували рекомендації ВООЗ і позицію Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Медики і працівники будинків інтернатного типу можуть отримати ревакцинальну дозу за шість місяців після другого щеплення. Для ревакцинації використовують лише м-РНК-вакцини (Moderna або Comirnaty/Pfizer).

Найближчим часом в Україні з'явиться можливість згенерувати COVID-сертифікат після отримання третьої дози.

17 грудня в Україні почали робити додаткове щеплення від коронавірусу. Його можуть отримати люди з ВІЛ, онкологією, після трансплантації органів, ті, хто проходить імуносупресивну або імуномоделюючу терапію, і пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.

Глава МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що додаткова доза відрізняється від бустерної.

Бустерна вакцинація в Україні для всіх охочих може з'явитись у січні—лютому 2022 року чи раніше. Для цього щонайменше 60% українців мають бути вакциновані однією дозою або 50% — двома дозами.