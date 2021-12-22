Єврокомісія розпочала правову процедуру проти Польщі

Європейська комісія розпочала формальну правову процедуру проти Польщі у зв'язку з порушенням законодавства Європейського Союзу﻿. Відповідне рішення ухвалила колегія ЄК, повідомляє Ділова столиця.

"Європейська комісія сьогодні вирішила започаткувати правову процедуру проти Польщі внаслідок серйозних занепокоєнь стосовно нещодавніх правових рішень Конституційного трибуналу Польщі. Конституційний трибунал у рішенні від 14 липня 2021 року та від 7 жовтня 2021 року визнав положення Угод ЄС несумісними із Конституцією Польщі, оскаржуючи верховенство законодавства ЄС. Польща має два місяці для відповіді на цей лист формального повідомлення" , — сказано в повідомленні.

Зокрема, йдеться про рішення Конституційного трибуналу Польщі, який спростував рішення Суду ЄС щодо дотримання незалежності та неупередженості судової системи країни як таке, що суперечить Конституції країни. Тим часом Договір ЄС чітко обумовлює верховенство законодавства ЄС над національним законодавством країн-членів, тобто Польща як країна ЄС взяла на себе зобов'язання виконувати законодавство Євросоюзу.

"Єврокомісія має серйозні сумніви щодо незалежності та неупередженості Конституційного трибуналу та вважає, що він не відповідає вимогам, встановленим для цього трибуналу законом, як це передбачено статтею 19 Угоди ЄС" , — йдеться у документі.

У цьому контексті Єврокомісія нагадала про власні правові пропозиції щодо статті 7 Угоди ЄС від 2017 року, а також рішення Європейського суду з прав людини від 7 травня 2021 року, якими процес призначення трьох суддів Конституційного трибуналу Польщі у грудні 2015 року визнається здійсненим з порушенням функціонування всієї системи конституційного нагляду у Польщі.