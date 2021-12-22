Пожежа в готелі під Вінницею: поліція затримала орендаторку бази відпочинку

Поліція затримала орендаторку готельного комплексу у Вінницькій області, де у ніч на 22 грудня сталася пожежа. Слідство готує документи для повідомлення про підозру, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"46-річна орендаторка готельно-ресторанного комплексу затримана в процесуальному порядку" , - йдеться в повідомленні поліції Вінницької області.

Слідство готує матеріали для оголошення жінці про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Нагадаємо, пожежа в готелі під Вінницею сталася в ніч на 22 грудня. В результаті події загинула 21-річна дівчина, ще дві людини госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.