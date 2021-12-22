Джонсон та Шольц обговорили ситуацію в Україні

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Серед тем була протидія російській агресії щодо України, повідомляє Новое время.

Лідери Німеччини та Британії погодилися, що потрібно взаємодіяти з Росією для того, щоб зменшити напруженість навколо України.