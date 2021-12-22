Джонсон та Шольц обговорили ситуацію в Україні
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Серед тем була протидія російській агресії щодо України, повідомляє Новое время.
Лідери Німеччини та Британії погодилися, що потрібно взаємодіяти з Росією для того, щоб зменшити напруженість навколо України.
"Лідери обговорили низку міжнародних питань, зокрема поточну ситуацію на кордоні України. Вони погодилися з важливістю взаємодії з Росією для деескалації ситуації та запобігання подальшій агресії", — повідомили у пресслужбі британського прем'єра.